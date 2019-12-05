السعودية تهزم قطر وتتأهل لنهائي خليجي 24

تأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية لبطولة خليجي 24، وذلك بعد الفوز على منتخب قطر المستضيف بهدف نظيف سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 29.. في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجنوب المونديالي .

وبهذه النتيجة سوف يلعب المنتخب السعودي مع البحرين في المباراة النهائية، والتي ستقام مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي .

جاءت المباراة قوية ومثيرة من جانب لاعبي المنتخبين، وحاول كل منتخب أن يحقق الانتصار، والذهاب للنهائي، ونجح الأخضر في حسم الأمر لنفسه والحفاظ على الهدف الذي سجله في الشوط الأول ليذهب لنهائي البطولة .

شوط جيد

جاء الشوط الأول جيد المستوى من الفريقين هاجم العنابي بقوة من البداية بحثا عن التقدم، واعتمد الأخضر على الهجمات المرتدة ونجح في التقدم بهدف الحمدان خلاله .

بدأ العنابي بتشكيلة ضمت سعد الشيب في حراسة المرمى، ومعه بيدرو كوريا، طارق سلمان، وخوخي بوعلام، غبد الكريم حسن وسالم الهاجري، وعبد العزيز حاتم، وكريم بوضياف، وحسن الهيدوس، وأكرم عفيف، اوالمعز علي .

وفي المقابل بدأ الأخضر بتشكيلة ضمت فواز القرني في حراسة المرمى وياسر الشهراني ومحمد خبراني وحسان تمبكتي وسلطان الغانم وعبد الله عطيف ومحمد كنو ونواف العابد وفراس البريكان وعبد الله الحمدان .

بداية هجومية

لم تكن هناك أي فترات جس النبض في اللقاء، وهاجم المنتخب القطري بحثا عن التقدم، واتيحت له أول فرصة بعد خمس دقائق من تسديدة للمعز علي مرت بجوار القائم، واستشعر لاعبو الأخضر بالخطر وكثفوا وجودهم في وسط الملعب بحثا عن امتلاك الكرة مع الاعتماد على الهجوم المرتد السريع بوجود الغنام في الجانب الأيمن والشهراني في الأيسر وتواجد الحمدان في العمق .

وكاد أن يسجل الأخضر الهدف الأول بعد 16 دقيقة من انفراد فراس البريكيان وسدد الكرة اخرجها الدوسري الى ضربة ركنية .

هدف للأخضر

ونجح الأخضر في الدقيقة 29 من التقدم بالهدف الأول عن طريق عبد الله الحمدان عندما مرر الغنام عرضية من الجهة اليمنى على رأس الحمدان الذي انقض عليها وسط خروج خاطئ من الشيب حارس قطر لتدخل الكرة المرمى وحاول الهاجري إخراجها، ولكن دخلت الشباك ليتقدم المنتخب السعودي بالهدف الأول .

وبعد الهدف هاجم منتخب قطر بقوة بحثا عن التعادل، وانفرد بيدرو وسدد فوق العارضة ونفس الامر من المعز علي وكذلك من عبد العزيز حاتم مرت بجوار القائم.. وفي الدقيقة الأخيرة انقذ فواز القرني حارس الأخضر اخطر الفرص من تسديدة عبد العزيز حاتم المنفرد لينتهي الشوط بتقدم السعودية بهدف الحمدان .

القائم يرفض التعادل

بدأ الشوط الثاني بصورة مختلفة نوعا ما حيث هاجم الأخضر من البداية بحثا عن التعزيز، وكذلك هاجم العنابي بحثا عن التعادل، وسط حماس من لاعبي المنتخبين .

وضغط منتخب قطر بشدة بحثا عن التعادل وتعاطف القائم الأيمن للحارس فواز القرني عندما احتسب الحكم ضربة ركنية لعبها عبد العزيز حاتم من الجهة اليمني اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس وظهره واخرجها المدافع ووصلت الى بوعلام سددها قوية بجوار القائم لتضيع فرصة التعادل للعنابي .

واجرى المنتخب السعودي التغير الاول بنزول هتان باهبري بدلا من نواف العابد في الدقيقة 64 بحثا عن امتلاك منطقة الوسط والحفاظ على تقدمه .

ورد منتخب قطر بالتغير الاول بنزول إسماعيل محمد بدلا من بيدرو لتنشيط الجانب الهجومي في الدقيقة 74 وتعرض عبد الاله المالكي للإصابة، وتم علاجه في الملعب .

ثم لعب محمد مونتاري بدلا من سالم الهاجري لزيادة الفاعلية الهجومية .. ثم لعب زياد الصحفي من السعودية بدلا من صاحب الهدف عبد الله الحمدان في الدقيقة 77 لتأمين النتيجة .

كنو والشهراني

وكاد الأخضر ان يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 عندما اطلق محمد كنو كرة قوية اصطدمت بالقائم الايسر للحارس سعد الشيب وعادت الكرة الى ياسر الشهراني أطاح بها خارج المرمى لتضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني للسعودية .

كاد اكرم عفيف ان يسجل هدف التعادل في الدقيقة 85 عندما استقبل تمريرة إسماعيل محمد ولعبها برأسه فوق العارضة لتضيع فرصة التعادل .. واستمر الأداء هجوم مكثف من قطر ودفاع من السعودية وحافظوا على تقدمهم ليحققوا الانتصار بهدف نظيف ويتأهلوا للنهائي الخليجي .