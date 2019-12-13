رسميًا.. كلوب يجدد عقده مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، نجاحه في تجديد عقد مدربه الألماني يورجن كلوب.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لكلوب يعلن خلاله التجديد مع الريدز حتى صيف 2024.

وقال كلوب “التجديد حتى عام 2024، خبر جيد للبعض، وسيئ لآخرين”.

وأضاف “بالنسبة لي على المستوى الشخصي هذا بيان للتعبير عن النوايا، وهو الأمر المبني على معرفتي بما حققناه في إطار الشراكة بيننا حتى الآن وما ينتظرنا لتحقيقه”.

ونوه “عندما جاء الاتصال لتدريب ليفربول في 2015، شعرت أننا نلائم بعضنا”.

وشدد “من خلال ثقة تامة في أن التعاون لا يزال مستمرا من الجانبين، تمكنت من إعلان هذا الالتزام حتى 2024”.

وقال بطل أوروبا، إنه توصل أيضا لاتفاق بتمديد التعاقد مع مساعدي المدرب، وهما بيتر كرافيتس وبيب ليندرز.

وأردف “أعمل في فريق رائع وأشعر معه بأنني في بيتي. هذه لحظة رائعة للاستمرار في العمل هنا”.

يذكر أن يورجن كلوب يقود ليفربول منذ 2015، ونجح معه في الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي خلال العام الحالي.