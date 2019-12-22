أحرز فريق (ليفربول) الانجليزي لقب بطولة كأس العالم للأندية (قطر 2019) بعد فوزه على فريق (فلامنغو) البرازيلي في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت.

وجاء فوز الفريق الانجليزي بطل أوروبا مستحقا وبهدف وحيد سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 99 بعدما انتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل دون أهداف.

وتميزت المباراة بالاثارة وكان يمكن لو توفق المهاجمون أن نشهد أكثر من هدف واحد لاسيما من (ليفربول) الذي أضاع لاعبوه العديد من الفرص الخطيرة لاسيما عن طريق فيرمينو نفسه والسنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح والغيني نابي كيتا.

وبهذا الفوز يكون الفريق الفائز قد أصاب عدة عصافير بحجر واحد منها انه أحرز أول لقب له هذا العام والثاني انه كسر النحس الذي رافقه في هذه الكأس بالذات وذلك بعد ثلاث محاولات سابقة في أعوام 1981 و1984 و2005.

أما العصفور الثالث فهو ثأره من (فلامنغو) نفسه الذي كان قد فاز عليه في نهائي البطولة نفسها عام 1981 بثلاثة أهداف نظيفة.

وكانت مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت في وقت سابق اليوم قد انتهت بفوز فريق (مونتيري) المكسيكي على (الهلال) السعودي بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والاضافي بهدفين لكل منهما.