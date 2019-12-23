المزرم : نرحب بأي خطوة تكشف ملابسات وفاة المواطن أحمد الظفيري

أكد رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم الیوم الاثنین ان الحكومة تقف مع اي خطوه من شأنھا كشف حقیقة ملابسات وفاة المغفور لھ احمد الظفیري.

وقال المزرم في تصریح صحفي عقب تقدیم عدد من اعضاء مجلس الامة طلبات بتشكیل لجنة تحقیق في حادثة وفاة الظفیري ان الحكومة ترحب بأي خطوة تكشف ملابسات ھذه الحادثة.

واشار الى أن نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة انس الصالح شكل لجنة في وقت سابق برئاسة الادارة العامة للتحقیقات تضم كلیتي الحقوق والطب بجامعة الكویت وقد باشرت التحقیق من جانبھا.

وكان الصالح قد اصدر الجمعة الماضي اوامره بتشكیل لجنة محایدة للتحقیق بوفاة احمد الظفیري اثناء حجزه بإحدى الادارات التابعة لقطاع الامن الجنائي وبیان ما اذا كان ھناك اي تقصیر من اجھزة الوزارة في ھذه الواقعة من لحظة ضبطھ الى حین وفاتھ وتقدیم تقریر خلال اسبوع.

كما امر وزیر الداخلیة بإیقاف كل من لھ علاقة بالواقعة عن العمل الى حین انتھاء التحقیقات وفي حال ثبوت اي اخلال بالاجراءات التي اتخذت بحق المواطن المتوفى فإنھ ستتم محاسبة المقصرین واتخاذ العقوبات المناسبة بحقھم. واكد المزرم حرص الحكومة على عدم الاخلال بإجراءات السلطة القضائیة بشأن ھذه القضیة لكونھا منظوره حالیا امام النیابة العامة