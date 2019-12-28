قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان اعضاء لجنة الحدود بوزارة الخارجية سيكونون ضيوفا في (تلفزيون الكويت) مساء غد السبت لشرح الاتفاقية ومذكرة التفاهم الموقعتين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن المنطقة المقسومة.

وذكر المزرم في بيان صحفي اليوم الجمعة ان ذلك يأتي بناء على توجيهات سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لوزارة الخارجية بشرح الاتفاقية ومذكرة التفاهم الموقعتين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واوضح ان اعضاء لجنة الحدود المعنية بالتفاوض بشأن الاتفاقية سيكونون ضيوف اللقاء التلفزيوني المرتقب غدا.