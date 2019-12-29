اعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2019 بعد اعتمادها في اجتماع اللجنة العليا لجوائز الدولة الذي عقد اخيرا برئاسة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس محمد الجبري.

وقال المجلس في بيان صحفي اليوم ان جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية فازت بها الدكتورة فتوح الخترش فيما فاز الشاعر بدر بورسلي والفنان محمد المنصور بجائزتي الدولة التقديرية في مجال الفنون التشكيلية والمسرحية والموسيقية.

وفيما يتعلق بالجوائز التشجيعية اعلن المجلس الوطني فوز الفنان سعد فرج بجائزة الفنون التشكيلية (النحت – الحفر – الخزف) عن عمله (الحداثة والواقعية) مناصفة مع الفنان فواز الدويش عن عمله (الحرية).

واضاف ان المخرجة راقية المتعب فازت بجائزة الاخراج التلفزيوني عن الفيلم التلفزيوني (روح الكويت) فيما فاز الفنان عبدالله التركماني بجائزة التمثيل المسرحي عن دوره في مسرحية (صدى الصمت) مناصفة مع الفنان أحمد الحليل عن دوره في مسرحية (من قال ماذا؟) وأيضا فاز الفنان خالد المفيدي بجائزة الاخراج الاذاعي عن مسلسل (امبراطورية الشمس).

وفي مجال الآداب اعلن حصول فيصل الحبيني على جائزة القصة القصيرة عن مجموعته القصصية (ابناء الأزمة الأخيرة) وفاز محمد الباذر بجائزة ادب الطفل عن قصة (صغار على الحرب) فيما فازت الدكتورة نجمة ادريس بجائزة الترجمة الى اللغة العربية عن عملها (الجلطة التي انارت بصيرتي).

وفي مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية قال المجلس ان الدكتور عايد الجريد فاز بجائزة الدراسات التاريخية والآثارية والمأثورات الشعبية لدولة الكويت عن عمله (الكويت ومقاطعة الكيان الصهيوني) فيما حصل علي العوضي على جائزة العلوم السياسية عن عمله (الحركة الوطنية الكويتية والعدوان الثلاثي على مصر).

وأشار الى انه تم حجب جائزة الاخراج السينمائي في مجال الفنون وجائزة علم الاجتماع وجائزة الاقتصاد في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وذكر انه سوف يتم تكريم الفائزين في احتفالية خاصة تقام في مهرجان القرين الثقافي ال26 في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم السبت ال18 يناير المقبل على مسرح عبدالحسين عبدالرضا.

وهنأ امين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل في تصريح نقله البيان الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية مشيدا بانجازاتهم المتميزة في مجال الفنون والآداب والعلوم الإنسانية واسهاماتهم الثقافية والادبية والفكرية التي اثرت في الساحة الثقافية والفنية.

وقال ان جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية دلالة على رعاية الدولة ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالمبدعين الكويتين واهتمامها بتكريمهم في حياتهم وتعزيز التنمية الثقافية عن طريق حرص المجلس على احياء الثقافة والتراث وتنمية المواهب والكفاءات والتواصل مع جميع الجهات الأكاديمية والبحثية في تنشيط البحث العلمي والابداع الفني.

يذكر ان جوائز الدولة التشجيعية بدأت دورتها الاولى عام 1988 اذ يتم فيها منح الفائزين مجسما تذكاريا للجائزة وشهادة تقديرية ومبلغا ماليا قدره 10 آلاف دينار .

اما جائزة الدولة التقديرية فأسست عام 2000 وتمنح كل فائز درعا وميدالية خاصة ومبلغ 20 الف دينار.