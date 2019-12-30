كان ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) من اهم الملفات التي شغلت المملكة المتحدة واوروبا خلال عام 2019 وشهد حالة من الجدل والتوتر داخل البرلمان البريطاني وتصويتات بالرفض على الخروج وهو ما أدى الى تنحي رئيسة الوزراء تيريزا ماي رسميا عن منصبها كزعيمة لحزب المحافظين الحاكم.

وفي حين شهد 2019 موافقة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية على طلب رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان لمدة أسبوعين خرج الآلاف من المواطنين في مظاهرات عمت أنحاء البلاد احتجاجا على تعليق البرلمان.

وبعد إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر وفوز حزب المحافظين بها أيد مجلس العموم خطة جونسون الخاصة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يناير 2020. وفيما يلي ابرز الاحداث: ال10 من يناير: البرلمان البريطاني يصوت على تعديل يرغم رئيسة الوزراء تيريزا ماي على الإعلان خلال ثلاثة أيام عن الخطوات البديلة التي ستتخذها في حال رفض البرلمان اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ال17 من يناير: رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تدعو نواب البرلمان إلى الجلوس حول طاولة الحوار وتنحية الخلافات والمصالح الشخصية جانبا حتى يتم تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ال23 من يناير: عملاق الالكترونيات اليابانية (سوني) تعلن نقل مقرها من لندن إلى أمستردام على إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ال30 من يناير: البرلمان البريطاني يؤيد مساعي رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تهدف إلى تعديل اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لاسيما الترتيبات الخاصة بالحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا.

ال3 من فبراير: عملاق صناعة السيارات اليابانية (نيسان) تعلن إلغاء خطة لتصنيع سيارات نيسان (اكس تريل) في مصنعها شمال شرق بريطانيا بسبب اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).

ال12 من مارس: رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعلن نجاحها في إجراء تغييرات (ملزمة قانونيا) على اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).

ال13 من مارس: البرلمان البريطاني يصوت للمرة الثانية برفض خطة رئيسة الحكومة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) ب391 صوتا رافضا وموافقة 242 نائبا فقط.

ال14 من مارس: البرلمان البريطاني يوافق على مقترح حكومي بتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 29 مارس الجاري.

ال20 من مارس: رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تطلب رسميا من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد خروج بلادها من الاتحاد (بريكسيت) لمدة ثلاثة أشهر.

ال22 من مارس: الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد حتى 22 مايو المقبل.

ال24 من مارس: مظاهرات حاشدة في وسط لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت). ال26 من مارس: أعضاء البرلمان البريطاني يصوتون لمصلحة تعديل يمنحهم دورا كبيرا في التعامل مع قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ال29 من مارس: البرلمان البريطاني يرفض للمرة الثالثة اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) حيث صوت 344 ضد (بنود) الاتفاقية فيما وافق عليها 286 نائبا.

ال2 من ابريل: البرلمان البريطاني يخفق في التوافق على بدائل لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تقترحها الحكومة.

ال3 من ابريل: أعضاء البرلمان البريطاني يؤيدون اقتراحا يجبر رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إصدار تشريع يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ال5 من ابريل: رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقدم طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لإرجاء عملية خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى الثلاثين من يونيو.

ال11 من ابريل: الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد حتى 31 اكتوبر المقبل.

ال17 من مايو: زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كورين يعلن إخفاق المحادثات بين الحكومة وحزبه حول خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ال23 من مايو: زعيمة الأغلبية بمجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم تقدم استقالتها من منصبها الوزاري احتجاجا على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ال27 من مايو: حزب (بريكسيت) الجديد يتصدر نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا.

ال7 من يونيو: رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتنحى رسميا عن منصبها كزعيمة لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بعد إخفاقها في إبرام صفقة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

ال19 من أغسطس: الحكومة البريطانية تعلن أن القوانين التي تكفل لمواطني الاتحاد الأوروبي حرية الإقامة والعمل في أراضيها ستنتهي في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) من دون اتفاق في ال31 من أكتوبر المقبل.

ال22 من أغسطس: المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تعلن إمكانية إيجاد حل بديل لنقاط الخلاف في اتفاقية (بريكسيت) مع بريطانيا لاسيما مسألة الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا خلال 30 يوما.

ال28 من أغسطس: رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يصدر قرارا بتعليق أعمال البرلمان حتى ال14 من أكتوبر المقبل.

ال28 من أغسطس: ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية توافق على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان لمدة أسبوعين.

ال31 من أغسطس: الآلاف من المواطنين يخرجون في مظاهرات تعم أنحاء بريطانيا احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان قبل أسابيع من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ال3 من سبتمبر: نواب المعارضة ينجحون في فرض رأيهم القاضي بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) في مجلس العموم البريطاني بأغلبية 328 صوتا مقابل 301 للمؤيدين.

ال5 من سبتمبر: نائب وزير الأعمال الحرة والنائب في مجلس العموم البريطاني جو جونسون (شقيق رئيس الوزراء) يعلن استقالته من مناصبه بسبب “الصراع بين الولاء العائلي والمصالح الوطنية.

ال5 من سبتمبر: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يطرد 21 نائبا من حزب المحافظين من الكتلة البرلمانية للحزب بعد تصويتهم ضد استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ال8 من سبتمبر: وزيرة العمل والمعاشات البريطانية آمبر رود تقدم استقالتها من الحكومة ردا على عدم قدرة الحكومة على التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ال9 من سبتمبر: ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية توافق بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المقبل من دون اتفاق.

ال9 من سبتمبر: رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو يعلن تنحيه عن منصبه في ال31 من أكتوبر المقبل وهو الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ال10 من سبتمبر: قرار الحكومة البريطانية تعليق أعمال البرلمان لمدة ثلاثة أسابيع يبدأ سريانه اليوم والذي كان قد صدر في ال28 من الشهر الماضي.

ال12 من سبتمبر: الحكومة البريطانية تنشر مسودة وثيقة “المطرقة الصفراء” التي تنذر بمخاطر كبيرة حال مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ال24 من سبتمبر: المحكمة العليا البريطانية تعلن أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان غير قانوني.

ال4 من أكتوبر: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقدم وثائق إلى محكمة في اسكوتلاندا تثبت عزمه على طلب تأجيل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون الأسبوعين المقبلين.

ال14 من أكتوبر: ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية تلقي خطابا في البرلمان يتضمن عرضا لبرنامج عمل الحكومة والذي يضم 22 تشريعا بشأن الهجرة والصحة والبيئة وغيرها من التشريعات لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ال17 من أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يصادق في قمته المنعقدة في بروكسل على اتفاق جديد مع بريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد ينص على خروج المملكة المتحدة منه يوم 31 أكتوبر الجاري.

ال19 من أكتوبر: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يرسل طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لتمديد أجل خروج بلاده من الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر.

ال19 من أكتوبر: عشرات الآلاف من المتظاهرين يخرجون إلى شوارع لندن مطالبين بإجراء استفتاء ثان على مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ال20 من أكتوبر: النواب في البرلمان البريطاني يصوتون لمصلحة تعديل يستبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في ال31 من الشهر الجاري من دون اتفاق حتى تتم التشريعات التنفيذية اللازمة لتطبيقه وذلك بواقع 322 صوتا مؤيدا مقابل 306 أصوات معارضة.

ال29 من أكتوبر: مجلس العموم البريطاني يوافق بأغلبية 438 صوتا مقابل رفض 20 على مقترح إجراء انتخابات برلمانية في 12 ديسمبر المقبل.

ال13 من ديسمبر: حزب المحافظين برئاسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يفوز في الانتخابات العامة.

ال13 من ديسمبر: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن أن فوز حزبه بالانتخابات العامة سيمنحه تفويضا لإنهاء (بريكسيت) وإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي منتصف الشهر المقبل.

ال14 من ديسمبر: رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن تطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراء استفتاء ثان على استقلال بلادها وذلك بعد فوز الحزب الوطني الأسكتلندي ب48 مقعدا في الانتخابات العامة التي أجريت أخيرا.

ال20 من ديسمبر: مجلس العموم البريطاني يؤيد بغالبية 358 صوتا مقابل 234 صوتا خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون الخاصة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) بحلول نهاية يناير 2020.