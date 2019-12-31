الخطوط الجوية اليابانية تمنح 50 ألف تذكرة مجانية للزوار الأجانب

قررت «الخطوط الجوية اليابانية» منح 50 ألف تذكرة طيران، ذهاباً وإياباً، بالمجان للسائحين الدوليين في الصيف المقبل.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، يهدف هذا القرار إلى تشجيع السياح على رؤية المناطق اليابانية الأقل زيارة، والتخفيف من الضغط على طوكيو في الفترة ما بين 1 يوليو (تموز) و30 سبتمبر (أيلول) من العام المقبل وقت انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب البارالمبية بالعاصمة.

وللفوز بهذه التذاكر المجانية، ينبغي على المسافرين التسجيل في «برنامج المسافر الدائم» التابع لـ«الخطوط الجوية اليابانية»، على أن يتلقوا النتيجة في غضون 3 أيام من تقديم الطلبات.

وعند التسجيل، ستقترح شركة الطيران على المتقدمين اختيار وجهة محلية واحدة من بين 4 وجهات مقترحة، ولن يتم إخبار المسافرين بالوجهة التي سيصلون إليها إلا بعد قبول طلبهم.

ومن المنتظر أن يتم إصدار مزيد من التفاصيل حول هذه المنحة في أوائل يناير (كانون الثاني) المقبل، وسيتم فتح باب التقديم في أواخر فبراير (شباط) المقبل، على أن يتم قبول الطلبات بناء على أسبقية التقديم.

وستُعقد الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس (آب) 2020، كما ستجرى الألعاب البارالمبية في الفترة ما بين 25 أغسطس و6 سبتمبر.

وتتوقع الحكومة اليابانية أن تجذب الألعاب الأولمبية نحو 10 ملايين زائر إضافي للبلاد في عام 2020.