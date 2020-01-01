قال مسؤول كبير في ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الادارة تخطط لحظر بيع السجائر الالكترونية المنكهة والتي تحظى بشعبية كبيرة بين فئة الشباب وذلك بعد حالات الوفاة الناجمة عن التدخين الالكتروني.

ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) مساء امس الثلاثاء عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته انه من المحتمل الاعلان عن الحظر الذي سينطبق على السوائل بنكهة الفواكة وليس على نكهات التبغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث تجري المداولات حاليا لاتخاذ هذه الاجراء.

ويمثل هذا الإجراء خطوة إلى الوراء من الحظر الشامل للنكهات الذي أعلنه الرئيس ترامب في سبتمبر الماضي لمكافحة ما وصف بأنه “وباء” اجتاح شرائح دون السن القانونية.

ووصف المسؤول هذا الإجراء بأنه حل وسط من الحلول التي طرحت من أجل فرض حظر شامل على النكهات لوقف الزيادة في استهلاك الشباب وغيرهم ممن حذروا البيت الأبيض من التأثير السياسي المحتمل من فقدان الوظائف في المحلات التجارية الناجم عن هذه الحملة.

وقال المسؤول ان “رفع السن القانوني لشراء منتجات التبغ إلى 21 عاما هو إجراء مدرج في مشروع قانون الإنفاق في نهاية العام”.

وأثارت الوفيات الناجمة عن تدخين السجائر الإلكترونية الرعب والفزع في عدد من دول العالم في 2019 لاسيما في الولايات المتحدة خصوصا أن سبب الإصابة كان مجهولا ومحيرا للخبراء في بحثهم عن المادة المتسببة في الوفيات.

وأعلنت السلطات الصحية الامريكية مؤخرا عن وفاة اربع حالات نتيجة مرض تنفسي غامض مرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية ما يرفع العدد الكلي للوفيات بأمريكا إلى 52 بينما بلغ عدد الأشخاص الذين عولجوا في المستشفيات 2409 شخصا.

وكانت محكمة فيدرالية امريكية قد ايدت قرار حظر السجائر الالكترونية في ولاية (ماساتشوستس) سبتمبر الماضي وسط موجة من الوفيات والاصابات المرتبطة بتدخين تلك المنتجات في البلاد وبذلك اصبحت اول ولاية امريكية تصدر حظرا تاما على كل منتجات التدخين الالكتروني.