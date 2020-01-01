قررت إدارة مطار اسطنبول الدولي في تركيا اليوم الاربعاء منع استخدام لافتات انتظار الزوار القادمين إلى قاعة انتظار الركاب واستبدالها بشاشات تعرض أسماء المسافرين “للحد من التلوث البصري”.

وقالت إدارة مطار اسطنبول في بيان نقلته وكالة (إخلاص) التركية للانباء إن الشاشات الجديدة ستوجه القادمين إلى صالة للاجتماعات حيث ينتظرهم وكيل السفر.

وأضاف البيان أن خدمة الشاشات ستقدم بشكل مجاني حتى نهاية مارس المقبل للشركات السياحية كما ستوفر إدارة المطار خدمة عرض الاسم عبر الشاشات والانتظار في صالات مخصصة للركاب العاديين أيضا بشكل مجاني.

ونقل البيان عن المدير التنفيذي لمطار اسطنبول اسماعيل شانلو قوله إن “المطار هو النقطة السياحية الأولى في البلاد ولهذا يجب جعله أكثر حداثة أمام المسافرين”.

وأوضح شانلو أنه بهذه الطريقة سيجري منع القرصنة التي يتعرض لها بعض المسافرين ومنع التصرفات غير المرغوبة التي يقوم بها بعض وكلاء السفر على حد قوله. في المقابل اعتبر عدد من شركات السفر والسياحة التركية القرار بانه “غير عادل وسيضر بالسياحة في البلاد”.

واشارت الى ان ادارة المطار ستتقاضى بعد مارس المقبل بين 3 و5 يورو عن كل مسافر.