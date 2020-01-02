أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليوم الخميس عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لمحاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.

وأوضح المصدر أن هذا العمل يعد خرقا لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية والمواثيق والاعراف الدولية التي استقر عليها المجتمع الدولي فضلا عما يمثله من تعريض سلامه طاقم السفارة للخطر.

ودعا المصدر كافة الأطراف في العراق إلى ضبط النفس لتجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها بلدهم متمنيا للعراق الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.