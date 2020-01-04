“أرجوكم لا تقتلونا”… ممثلة أمريكية تعتذر لإيران بعد مقتل سليماني

اعتذرت الممثلة الأمريكية الشهيرة، روز ماجوان، لإيران، بعدما شنت الولايات المتحدة غارة جوية في العراق، أمس الجمعة، تسببت في مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

وكتبت “ماجوان” في منشور لها عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “عزيزتي إيران، لقد قللت أمريكا من احترامها لك ولشعبك ولعلمك، 52% مننا كشعب أمريكي يعتذر لك”.

وتابعت في حديثها إلى إيران “نحن ننشد السلام مع أمتك، فقد أصبحنا رهناء لصالح نظام إرهابي، ولا نعرف كيف ننجو منه، أرجوكم لا تقتلونا”.

وتعرضت روز ماجوان لهجوم من جانب العديد من متابعيها بسبب تغريدتها، لترد على الانتقادات فيما بعد، بالإقرار أن قاسم سليماني كان “رجلا شريرا قام بأشياء شريرة”، وقالت في تغريدة أخرى إنها كتبت اعتذارها الأول لأن الولايات المتحدة “فاسدة أخلاقيا وتتصرف بشكل غير قانوني”.

وأكدت في تغريدة أخرى أنها لا تقف في صف أيا من إيران أو الولايات المتحدة.

واختتمت روز ماجوان رأيها في مقتل قاسم سليماني، بأنها “خائفة من أن أمريكا قد تكون على شفير حرب وشيكة”.

وغردت في تغريدة أخرى: “في بعض الأحيان يكون من المقبول أن يفزع هؤلاء الموجودون في السلطة، هذا حقنا. هذا ما حارب الكثير من الجنود الشجعان من أجله، هذه هي الديمقراطية، لا أريد قتل المزيد من الجنود الأمريكيين، هذا كل ما في الأمر”.