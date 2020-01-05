إيران تهدد أمريكا : سنمحي الكيان الإسرائيلي من الوجود

قال محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة إيران مساء اليوم الأحد بأن الرد الإيراني على مقتل قاسم سليماني قائد قيلق القدس في الحرس الإيراني سيشمل حيفا وتل أبيب المحتلتين , ومراكز عسكرية للاحتلال الإسرائيلي أخرى وهامة .

وأضاف خلال كلمته في مشهد المكان الذي تم استقبال فيه جثمان قاسم سليماني بأن القصاص الشعبين العراقي والإيراني سيكون قاسياً جداً جداً من الولايات المتحدة الأمريكية .

وأكد بأنه الحدود الآن انتهت في مواجهة الجيش الأمريكي وأقول لترامب بأن إيران جادة في الإنتقام من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الجنرالات الأمريكيين والإسرائيليين .

وتابع قائلاً إذا ارتكبت أمريكا أي خطأ بعدما نقوم بالرد سنمحي “الكيان الإسرائيلي من الوجود بالكامل , وسيتم استهداف جميع المصالح الأمريكية في المنطقة انتقاماً على إغتيال القائد قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري .

ونوه إلى أنه فيلق القدس في الحرس الثوري سيستمر في دعم المقاومة بالمنطقة بأكملها ,مشدداً أن اللواء قآني هو قاسم سليماني ثان وسيواصل طريقه بقوة لا يتوقعها أحد .

وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم عن غلام علي أبو حمزة أحد كبار قيادات الحرس الثوري الإيراني بأن إيران ستعاقب كل أمريكي أينما كان وجميعهم في مرماها رداً على إغتيال القائد قاسم سليماني .

وأضاف بأن 35 هدفاً أمريكياً حيوياً في المنطقة إضافة إلى تل أبيب في مرمى الجيش الإيراني .

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يجب أن يكونوا في حالة ذعر مستمرة ودائمة بعد إغتيال القائد والجنرال قاسم سليماني .

وأضاف: “يعد مضيق هرمز طريقا حيويا للغرب، حيث يعبر عدد كبير من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية هرمز وبحر عمان والخليج الفارسي”.

ونوه بأن إيران ما زالت تحتفظ بحقها في الإنتقام بطريقتها الخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية على إغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني .