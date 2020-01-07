محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 08 يناير 2020

منذ 7 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
08 يناير 2020

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:
بارد و تقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 20°
الحرارة الصغرى: 07&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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