حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 08 يناير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
08 يناير 2020
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
بارد و تقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 20°
الحرارة الصغرى: 07°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5   قدم.
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