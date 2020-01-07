حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 08 يناير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة .



ليلاً:

بارد و تقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 20°

الحرارة الصغرى: 07°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.