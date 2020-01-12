وفاة الفنان البحريني علي الغرير

توفي الفنان البحريني علي الغرير، اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ52 عاما جراء إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

واشتهر الغرير الذي يكنى بلقب ”طفاشوه“ بأدواره الكوميدية، ويعد من أبرز الفنانين الخليجيين بشكل عام والبحرينين على وجه الخصوص.

وقال نبيل الحمر وهو مستشار إعلامي لملك البحرين: ”الفنان علي الغرير في ذمة الله إثر سكتة قلبية انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان البحريني الكبير علي الغرير اليوم، وذلك إثر سكتة قلبية.

ويعتبر الغرير من أشهر الممثّلين في البحرين من خلال أدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التلفزيونية ومن أبرزها مسلسل سوالف طفاش.#البحرين”.