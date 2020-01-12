نصر الله: الضربات الإيرانية بداية قوية للرد العسكري على الولايات المتحدة

اعتبر الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، أن الضربات الإيرانية على أهداف أمريكية في العراق بداية قوية للرد العسكري على الولايات المتحدة.

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، في “ذكرى أسبوع شهداء محور المقاومة”، إن الرد على اغتيال الولايات المتحدة قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لا يقتصر على عملية واحدة لكنه “مسار طويل”.

وشدد نصر الله على أن ما حصل في قاعدة عين الأسد هو “صفعة وليس ردا”، مشددا على أن هذه العملية تمثل “بداية قوية” و”خطوة أولى” في الطريق الطويل للرد العسكري على اغتيال سليماني والوجود الأمريكي في المنطقة.

وأشاد نصر الله بما وصفه بـ “شجاعة” الإيرانيين، لافتا إلى أنه لم يتم ضرب القواعد العسكرية الأمريكية من قبل دولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار الأمين العام لـ “حزب الله” إلى أن كل القواعد الأمريكية في المنطقة في مرمى الصواريخ الإيرانية، مؤكدا أن إيران لديها أسلحة صاروخية أدق من تلك التي استخدمتها في ضرباتها في العراق.

واعتبر نصر الله أن مسألة وجود قتلى أو جرحى بالضربات الإيرانية غير مهمة، والحقيقة حول ما إذا سقطوا حقا أم لا ستتبين لاحقا، لكنه لفت إلى “دمار هائل” في القاعدتين اللتين تم استهدافهما.

كما رأى نصر الله أن هذه العملية الإيرانية تمثل “رسالة قوية للكيان الصهيوني الذي كان يعتقد أنه يمكنه اللعب مع إيران”.

من جهة أخرى، اعتبر نصر الله أن إيران أبدت “شفافية لا مثيل لها” عبر اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ بعد ساعات من الضربات الصاروخية على القوات الأمريكية في العراق.

المصدر: RT

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