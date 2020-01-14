قناة “الحرة” الأمريكية في بغداد تغلق مكتبها وتسرح موظفيها بسبب تهديدات

أفاد مراسل RT في العراق، يوم الاثنين 13 يناير 2020، بأن قناة “الحرة” الأمريكية أغلقت مكتبها في العاصمة العراقية بغداد، وسرحت موظفيها بسبب “تهديدات” تعرضت لها.

وذكر مراسلنا نقلا عن موظفين في القناة المذكورة أنه “ليلة الاثنين، وصلنا بريد إلكتروني من الإدارة في واشنطن يفيد بإغلاق مكتب بغداد وتسريحنا من العمل”.

وقال أحد الموظفين لـRT: “مضمون البريد يقول إنه بسبب تزايد القلق على حياتكم، قررنا أن يكون الخامس عشر من الشهر المقبل آخر يوم عمل لكم، ونشكركم على جهدكم، وإذا قررنا إعادة العمل في بغداد سنتصل بكم، كما أن حقوقكم ستكون مضمونة”.

وفي وقت سابق من الاثنين، أصدرت قناة “الحرة” بيانا أفاد فيه مدير القناة ألبرتو فرنانديز، بأن “الشبكة تلقت معلومات جدية عن احتمال شن المليشيات هجوما على المكتب في بغداد”.

المصدر: RT