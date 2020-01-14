قال المؤرخ والفلكي الكويتي عادل السعدون ان موسم (الشبط) يبدأ غدا الاربعاء ويستمر 26 يوما وفيه يشتد البرد.

واضاف السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان موسم (الشبط) يسمى ببرد (البطين) ويأتي نتيجة الرياح الباردة القادمة من سيبيريا والقطب الشمالي عبر اوروبا.

واوضح ان هذا الموسم يتميز بازدياد سرعة الريح وتقلبها حيث يسمى باللهجة الكويتية “شباط مقرقع البيبان” لافتا الى انه يحدث فيه الصقيع ويجمد الماء وتتأثر فيه المحاصيل الزراعية خصوصا في الليل ويدمي انوف الابل من شدة البرد خاصة في المناطق الصحراوية.

ولفت الى ان موسم الشبط يتخلله موسم (الازيرق) وهي ثمانية ايام يكون البرد في شدته مشيرا الى انه خلال هذه الفترة يمكن زراعة البرسيم والبطيخ والقطن والنخيل.