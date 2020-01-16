قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي ان الملامح النهائية لمشروع مدينة النعايم الصناعية ستتضح في تسعة اشهر بعد الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.

واوضح تقي في تصريح للصحفيين على هامش حفل توزيع جائزة سمو امير البلاد للمصانع المتميزة في دورتها الخامسة اليوم الخميس ان دراسة الجدوى سيتم عرضها على مجلس ادارة الهيئة بعد اعدادها وكذلك مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.

واضاف ان المشروع يعد نقلة نوعية في الكويت ومن شأنه تعزيز دور القطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي.

وذكر ان الهيئة ستدشن مطلع شهر فبراير المقبل شاشة تفاعلية لخدمة المراجعين لانهاء معاملتهم الكترونيا على مدار ايام الاسبوع.

وافاد ان الهيئة استحدثت قطاعا إداريا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية يختص بالعمل مع كل الجهات الحكومة فيما يتعلق بالمدن الصناعية مبينا ان هذا القطاع سيبدأ عمله رسميا خلال الاشهر المقبلة.

وقال ان القطاع الخاص يؤدي دورا كبيرا بالمشاريع التي تنفذها الهيئة حرصا على دعم الاقتصاد الوطني لافتا الى ان هناك توجها لطرح ادارة مختبرات الجودة التابعة للهيئة في مناقصة للقطاع الخاص لادارتها وفق قواعد معينة.