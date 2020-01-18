أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت إقلاع طائرة الاغاثة الكويتية المحملة بمساعدات وخيام الى جيبوتي لاعانة المتضررين من جراء الامطار والسيول الذي ضربت بلادهم أخيرا.

وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الطائرة تحمل على متنها 18 طنا من المساعدات تتضمن كميات من الخيام والملابس المتنوعة ومضخات مياه وبطانيات وحقائب إسعافات أولية.

واضاف المعراج ان عددا من المتطوعين يرافقون الطائرة التي انطلقت من قاعدة (عبدالله المبارك) الجوي لتوزيع المساعدات في المناطق المتضررة في الدولة الشقيقة.

واوضح ان الفريق الميداني سيعقد اجتماعا مع الجهات المعنية في جيبوتي للوقوف على الاحتياجات وخطط عمليات توزيع المساعدات وطبيعة الاحتياجات العاجلة.

وأكد ان هناك تنسيقا كاملا مع سفارة الكويت في جيبوتي والهلال الاحمر الجيبوتي لايصال المساعدات للمتضررين الذين تم تحديد احتياجاتهم بعد مسح واسع شمل كل المناطق المتضررة.

وأعرب عن الشكر لوزارة الدفاع الكويتية لتسخير هذه الطائرة ولوزارة الخارجية الكويتية على المساهمة في إنجاح المهمة الإنسانية.

وأكد حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت في ضوء توجيهات سمو أمير البلاد بتقديم الدعم والمساندةاللازمين للمتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت جيبوتي اخيرا.

واشار المعراج الى أن ما تسهم به الجمعية من جهود في جيبوتي هو واجب تجاه أبناء الشعب الجيبوتي لما يعانيه من ظروف صعبة معربا عن أمنياته بأن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين.

يذكر ان جيبوتي تعرضت في نوفمبر الماضي لامطار غزيرة وسيول تسببت في دمار في الممتلكات والأراضي الزراعية والانهيارات الارضية.