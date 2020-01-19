“أزرق اليد” في مواجهة قوية غداً أمام إيران

يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد في الثامنة من مساء غداً مواجهة صعبة امام نظيره الإيراني على صالة الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور الثاني للبطولة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مصر فيما سيلعب المنتخب القطري مع نظيره الكوري الجنوبي في السادسة مساء في مباراة قمة .

وضمن منافسات المجموعة الأولى ستلعب الإمارات مع البحرين و السعودية مع اليابان .

و حسب نظام البطولة يتأهل أول و ثاني كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة و إلى الدور قبل النهائي للمنافسة على كأس البطولة.

وكان منتخبنا (أزرق اليد) قد تصدر منافسات المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على الإمارات 20-17 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول على صالة الشيخ سعد العبدالله فيما حلت الإمارات بالمركز الثاني و العراق ثالثاً و هونغ كونغ رابعاً .

و تصدر المجموعة الأولى منتخب البحرين ليتأهل مع إيران للدور الثاني و حل منتخب نيوزيلندا ثالثاً الذي سيلعب في أدوار الترضية .

و تأهل عن المجموعة الثانية كلاً من قطر المتصدر و اليابان الثاني و جاء منتخب الصين ثالثاً .

وعن المجموعة الثالثة تأهل للدور الثاني المنتخب السعودي أول المجموعة و المنتخب الكوري الثاني و سيلعب منتخب استراليا الثالث في أدوار الترضية .