حقائق وفوائد قد لا تعرفها عن زبدة الفول السوداني

إذا كنت تعتقد أن زبدة الفول السوداني مجرد مادة حلوة ومضرة بالصحة واللياقة، فرأيك ليس دقيقا من الناحية الطبية، لأن هذا الغذاء يعود بمنافع جمة على جسم الإنسان.

وبحسب موقع “ستاندرد ميديا”، فإن تناول جرعة واحدة من زبدة الفول السوداني في اليوم الواحد كافية لإمداد الجسم باحتياجه من النياسين (فيتامين ب 3) والطاقة.

فضلا عن ذلك، تحتوي زبدة الفول السوداني على “فيتامين ب 6” والبوتاسيوم والمغنزيوم والزنك والفسفور، وهذه المواد تقوي العظام وخلايا الجسم.

ومن المعروف أن زبدة الفول السوداني مشبعة بالدهون، لكن تناولها قد يعين على خسارة كيلوغرامات من الوزن الزائد، حسب باحثين، والسبب هو أنها تبقي الإنسان في حالة من الشبع وتصرفه عن تناول المزيد من الطعام.

لكن الإكثار من زبدة الفول السوداني قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال عرقلة حركة الدم في الأوعية الدموية ، وهذا الاضطراب من شأنه أن يحدث أمراضا على مستوى القلب.

وينصح الخبراء بتناول زبدة الفول السوداني إلى جانب قطعة من الخبز ، أو إضافتها إلى عصير من الحليب والموز والشوفان .