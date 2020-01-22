دشن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاربعاء فعاليات الدورة ال51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 40 دولة عربية وأجنبية و900 دار نشر وتستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.

واشاد مدبولي في بيان صادر من رئاسة الوزراء بالمشاركة الفعالة من الدول العربية والافريقية في المعرض الذي يعقد تحت شعار (مصر افريقيا: ثقافة التنوع).

وذكر مدبولي أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح أحد أهم الفعاليات الثقافية في المنطقة بوجه عام مشيدا بزيادة المشاركة من مختلف العارضين ودور النشر وكذلك بمستوى التنظيم.

ومن جانبها ذكرت وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ان نحو 594 ناشرا مصريا و255 ناشرا عربيا وأجنبيا وسبعة ناشرين للكتب الالكترونية يشاركون في الدورة الحالية للمعرض.

واشارت عبد الدايم في هذا السياق الى ان المعرض يضم 925 فعالية متنوعة ما بين ندوات ثقافية وورش وعروض فنية من المقرر أن يشارك في تقديمها 3502 مشارك مشيرة الى اطلاق تطبيق الكتروني للمساهمة في معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من اصدارات.

واوضحت أن السنغال تحل كضيف شرف الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كتأكيد على أواصر الصلة بين مصر والدول الافريقية وتتويجا لعام رئاسة بلادها للاتحاد الأفريقي.