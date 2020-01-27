أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الاثنين تسجيل 80 حالة وفاة و2761 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في عموم البلاد من بينها 461 إصابة في حالة حرجة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في بيان أنه خلال الساعات ال24 الماضية تم تسجيل 776 حالة إصابة جديدة مؤكدة و3806 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و24 حالة وفاة جديدة جراء المرض جميعها في مقاطعة (هوبي).

واضافت انه بنهاية يوم امس الأحد أدى تفشي الالتهاب الرئوي إلى ما إجماليه 80 حالة وفاة بينما تعافى 51 شخصا ولا يزال هناك 5794 مريضا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأوضحت اللجنة أنه تم تعقب نحو 32799 من المخالطين عن قرب للمرضى مضيفة أن بينهم 30453 يخضعون للملاحظة الطبية بينما غادر 583 المستشفيات يوم الأحد.

وأشارت كذلك الى تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة في منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين وتايوان مع وجود ثماني حالات في هونغ كونغ وخمس في ماكاو وأربع في تايوان.

من جانبه أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان أن 33 عينة من بين 585 عينة تم جمعها من سوق للمأكولات البحرية فى مدينة (ووهان) بمقاطعة (هوبي) وسط الصين تحتوي على الحمض النووي للسلالة الجديدة من فيروس (كورونا المستجد) ما يشير إلى أن الفيروس ينبع من الحيوانات البرية المعروضة للبيع في هذا السوق.

وأعلنت الصين تمديد عطلة العام الصيني الجديد (عيد الربيع) مدة ثلاثة أيام حتى الثاني من فبراير المقبل في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد).

وذكر المكتب العام لمجلس الدولة الصيني في بيان أن الجامعات والمدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد ستؤجل بدء الفصل الدراسي مضيفا أن الوقت المحدد لبداية الفصل الدراسي سيتم الإعلان عنه من قبل السلطات التعليمية المعنية.

بدوره قال عمدة (ووهان) تشو شيان وانغ في مؤتمر صحفي إنه من المتوقع أن تزيد حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد) في (ووهان) حاضرة مقاطعة (هوبي) وسط الصين بنحو ألف حالة إضافية مع تأكد إصابة المزيد من الحالات.