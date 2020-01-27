أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الأثنين تعليق رحلاتها الجوية إلى الصين بسبب مخاوف من انتفال فيروس (كورونا المستجد) إلى البلاد.

وقال الناطق الرسمي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية محمد الأندلسي في تصريح ان “الشركة قررت تعليق كل رحلات (الجزائر – بكين) حتى بداية فبراير المقبل بسبب تفشي فيروس (كورونا المستجد) بالصين”.

وأوضح الأندلسي أن “سبب تأجيل الرحلات يرجع أيضا إلى قرار السلطات الصينية بتمديد عطلة (عيد الربيع) التي تنتهي في 30 يناير الحالي كإجراء رئيسي للسيطرة على تفشي الفيروس”.

واضاف أن “كل ما في الأمر أن السلطات الصينية اتخذت إجراءات طارئة لاحتواء الفيروس والخطوط الجوية الجزائرية اتخذت القرار بالاتفاق مع الطرف الاخر”.

وكانت الجزائر قد أعلنت أمس الأحد تفعيل جهاز المراقبة الصحي على مستوى المطارات الكبرى للبلاد والموانئ لمواجهة أي طارئ يتعلق بفيروس (كورونا المستجد).