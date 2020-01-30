اعرب مجلس (رصد التأهب العالمي) التابع لمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس عن القلق من وجود العديد من دول العالم التي لا تزال غير مستعدة للتعامل مع فيروس (كورونا المستجد).

وحث المجلس في بيان جميع دول العالم على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حصولهم على القدرات اللازمة لمواجهة الفيروس موصيا بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان مشاركة الجميع بالمعلومات ذات صلة بالفيروس بشكل مفتوح وسريع لدعم الاستجابة وفقا للوائح الصحية الدولية المعتمدة.

ودعا دول العالم الى تكريس الموارد بشكل عاجل لبناء قدراتها الأساسية للتأهب لمنع اندلاع المرض واكتشافه والإبلاغ عنه والاستجابة له من أجل تعزيز منع تفشي المرض مطالبا الأنظمة الصحية باتباع الإرشادات التقنية لمنظمة الصحة العالمية حول الاجراءات والتدابير الرقابية.

وأعرب المجلس عن الامل في قيام مؤسسات البحث العلمي ذات الصلة ببذل الجهود لتسريع تطوير اللقاحات والعلاج ضد هذا الفيروس مطالبا بضرورة الوصول السريع الى النتائج المتعلقة بالبحث العلمي بهذا الفيروس وإتاحة جميع نتائج تلك البحوث على الفور وتبادلها مع منظمة الصحة العالمية.

كما اكد ضرورة قيام المجتمعات بتوسيع فهم المسارات المحتملة للوباء وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على ان تقوم الدول المانحة بالتمويل الكامل والمستدام لأنشطة التأهب والاستجابة لمنظمة الصحة العالمية من خلال التبرعات و تجديد موارد صندوق الطوارئ التابع للمنظمة.

وحث المجلس منظمة الصحة العالمية على الاستجابة العالمية عبر اتخاذ إجراءات فعالة لتقليل مخاطر انتقال العدوى ودعم رعاية المصابين وتبادل المعلومات الخطيرة ومكافحة المعلومات الخاطئة والمشاركة مع الحكومات لدعم جهود التأهب والاستجابة وتيسير وصول جميع الدول الى كل المعلومات التي يقدمها الخبراء.

كما شدد على ضرورة تقديم الدعم المالي للدول منخفضة الموارد لتفعيل آليات الطوارئ لديها ومساعدتهم في بناء هذه القدرات ولا سيما لتحسين الكشف المبكر عن الفيروس والسيطرة عليه والحد من خطر انتقال العدوى وقدرتها على الاستجابة.

ويعد مجلس رصد التأهب العالمي هيئة مستقلة للرصد والتوعية للتحضير والتخفيف من آثار الطوارئ الصحية العالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي.