الإمارات تكتشف حقل غاز طبيعي بمخزون 80 تريليون قدم مكعب

اكتشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حقلا للغاز الطبيعي بين إمارتي أبوظبي ودبي، بمخزون يقدر بـ80 تريليون قدم مكعبة، حسبما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام)

ويقع الحقل المكتشف في المنطقة الواقعة بين جبل علي وسيح السديرة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حسابه على موقع “تويتر”، إنه “شهد مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توقيع اتفاقية بين شركتي “أدنوك” و”دوساب” لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي و دبي” .

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن احتياطات الحقل “تبلغ 80 تريليون قدم مكعب”، وأطلق عليه اسم “مشروع جبل علي”.