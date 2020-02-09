ليس القناع.. هذه أفضل طريقة للوقاية من فيروس كورونا

مع تزايد القلق بشأن مدى تفشي المرض، ألغت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى الصين- جيتي

كشف مستشار طبي لشركات طيران في العالم عن أفضل طريقة للوقاية من فيروس كورونا، نافيا أن يكون لبس أقنعة الوجه والقفازات المطاطية الوسيلة الأفضل لذلك.

وقال ديفيد باول، وهو طبيب ومستشار طبي في الرابطة الدولية للنقل الجوي، إن غسل اليدين بشكل جيد ومتكرر هو أفضل وسيلة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الفيروس لا يمكنه البقاء لفترة طويلة على المقاعد أو مساند الذراعين؛ لذلك فإن الاتصال الجسدي بشخص آخر يحمل أكبر خطر للإصابة على متن رحلة جوية.

وقال إن الأقنعة والقفازات تقوم بنشر الحشرات.

ومع تزايد القلق بشأن مدى تفشي المرض، ألغت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى الصين.

و”كورونا” عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع في هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس: التهابات في الجهاز التنفسي، وحمى، وسعال، وصعوبة في التنفس. في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى: الالتهاب الرئوي، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، والفشل الكلوي، وحتى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط).