أوسكار أفضل فيلم.. “الطفيلي” الكوري يدخل تاريخ السينما

دخل فيلم “الطفيلي” أو “باراسايت” تاريخ السينما، كونه أول فيلم أجنبي يحقق جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، في حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما

وفاجأ الفيلم الكوري الجنوبي ” باراسايت ” عالم هوليوود، بحصده الجوائز الكبرى في حفل الأوسكار الـ92، فجر الاثنين.

وعلى عكس التوقعات، حقق “باراسايت” جائزة أفضل فيلم، متفوقا على الأفلام الرئيسية المرشحة مثل “1917” وفيلم “الجوكر” و”ذات مرة في هوليوود”.

كما حصل المخرج الكوري بونغ جون هو على جائزة أفضل مخرج للعام، ونال الفيلم جائزة أفضل سيناريو أصلي، وكان قد حصد أيضا جائزة أفضل فيلم أجنبي.

وتعتبر هذه المرة الأولى بالتاريخ التي يحصل فيها فيلم ناطق بلغة أجنبية، على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، طوال سنوات الجائزة الـ92.

كما فاز خواكين فينيكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل، عن دوره الاستثنائي في فيلم “الجوكر”، وهي الجائزة الثانية لهذه الشخصية خلال 11 عاما.

وحققت الممثلة رينيه زيلويغر جائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم “جودي”، الذي تطرق لحياة المغنية الأميركية الراحلة جودي غارلاند.