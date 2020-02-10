اعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين ارتفاع حالات الوفاة بفيروس (كورونا المستجد) الى 909 أشخاص بالإضافة إلى تسجيل 40235 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى ارجاء البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقرير يومي انه تم تسجيل 3062 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) و97 حالة وفاة جديدة 91 حالة وفاة منها في مقاطعة (هوبي) بوسط الصين مركز تفشي الفيروس وحالتان في مقاطعة (آنهوي) وحالة واحدة في كل من مقاطعات (هيلونغجيانغ) و(جيانغشي) و(هاينان) و(قانسو).

وأضافت أنه تم تسجيل 4008 حالات جديدة مشتبه بها مبينة ان 296 مريضا ساءت أحوالهم الصحية بينما لا يزال 6484 مريضا في حالة حرجة في حين غادر ما مجموعه 3283 شخصا المستشفى بعد شفائهم.

وقالت اللجنة انها تتابع 399487 شخصا كانوا مخالطين لمرضى مصابين بالفيروس مضيفة أن بينهم 29307 اشخاص خرجوا من المراقبة الطبية بيد أنه ما زال هناك 187518 شخصا آخر تحت المراقبة الطبية.

وأشارت الى تسجيل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 36 حالة إصابة مؤكدة حتى نهاية يوم أمس الأحد من بينها حالة وفاة واحدة بينما تم تسجيل عشر حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و18 حالة إصابة في تايوان.

ويعتقد ان الفيروس الجديد ظهر للمرة الاولى في اواخر العام الماضي بداخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة (ووهان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني.