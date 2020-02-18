من أين التقط الفيروس؟.. تقرير مثير عن أول مصاب بـ “كورونا”

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره من الصين إلى مختلف دول العالم، وأصابع الاتهام تتجه نحو سوق الحيوانات “الموبوء” الموجود في مدينة ووهان.

وكانت السلطات الصينية قد قالت إن فيروس كورونا المستجد انتقل إلى البشر في سوق هوانان، وهو ما نفاه البروفيسور وو وينجوان، الذي يعمل مديرا لقسم العناية الفائقة في مستشفى جينينتان في ووهان .

وقال الطبيب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، إن الحالة الأولى التي ظهرت عليها أعراض كورونا ( المريض صفر ) في الأول من ديسمبر الماضي، كان رجلا كبيرا في السن، لم يكن قادرا على مغادرة فراشه، وبالتالي لم تكن هناك أي علاقة له بالسوق الموبوء.

وأضاف أن المصاب الأول مرض قبل نحو أسبوع من التاريخ الذي أعلنته الحكومة الصينية، ولم يزر السوق الموبوء قبل مرضه.

والبروفيسور وو من بين مجموعة من الخبراء الذين أصدروا دراسة الشهر الماضي، أثارت الكثير من الجدل، إذ نشرت معلومات مهمة لم تعلنها الحكومة الصينية.

وتابعت الدراسة أول 41 حالة إصابة تم تسجيلها بفيروس كورونا المستجد، في الفترة بين الأول من ديسمبر والثاني من يناير، ووجدوا أن 14 من بينهم لم تكن لهم علاقة بالسوق، وأن من بين أول 4 حالات تم علاجها في الفترة بين الأول والحادي عشر من ديسمبر، فإن واحدا منهم فقط زار السوق.

كما اتضح أن عائلة “المريض صفر” لم تظهر عليها أية أعراض للمرض. ولم تعلق الحكومة الصينية على التقرير.

وانتشرت “نظريات المؤامرة” على موقع ويبو الصيني الشبيه بتويتر، إذ اعتبر بعض مستخدميه أن الفيروس تسرب من معهد ووهان لعلم الفيروسات، سواء بالخطأ أو عن قصد، الأمر الذي نفاه المعهد.