شركة “cts ” الأمريكية تقيم دعوى قضائية ضد شركة اتصالات سعودية بسبب الشعار

قالت شركة سي تي إس CTS المدرجة في سوق نيويورك للأوراق المالية إنها تقدمت بدعوى في المملكة لحماية علامتها الشهيرة واسمها من الاعتداء عليه من شركة اتصالات سعودية.

وبحسب ما ذكرت سي تي إس، تسببت الفعلة في التشويش على المستهلك، كما لوحظ في المقالات الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي اللاحقة لإطلاق الشركة شعارها الجديد، وبالرغم من أن سي تي إس حاولت مناقشة الأمر مع شركة الاتصالات السعودية إلا أنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد، وبناءً عليه فإنه لم يكن لدى سي تي إس خيار إلا التقدم بدعوى للجهات القضائية المختصة في المملكة لحماية اسمها وعلامتها التجارية الشهيرة.