وزير التربية : ترحيل الاختبارات لجميع المراحل الدراسية الى مابعد العيد مباشرة

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي عن تعديل التقويم الدراسي تطبيقا لتوصيات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية ازاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال الحربي في تصريح صحفي اليوم الخميس إنه حرصا على سلامة الأبناء الطلبة وجميع العاملين في الوزارة تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها استمرار الدراسة إلى نهاية شهر رمضان المبارك المقبل وذلك ضمانا لتطبيق الخطة المقررة الخاصة بالمناهج الدراسية.

وأوضح أن الاختبارات ستبدأ بعد عيد الفطر مباشرة لجميع المراحل الدراسية مشيرا الى أن التعديل يشمل مواعيد الدور الثاني ونهاية العام الدراسي الحالي وبداية العام الدراسي المقبل.

ولفت الى تأجيل جميع مقابلات الوظائف الإشرافية والدورات التدريبية وورش العمل سواء في مركز التدريب أو الجهات الأخرى ومقابلات التعاقدات المحلية لغير الكويتيين حتى إشعار آخر.

وذكر أنه تم توجيه الإدارات المدرسية للاستعداد لاستقبال أعضاء الهيئة التعليمية والطلبة بعد فترة تعليق الدراسة والعمل على توفير وسائل الوقاية والتأكد من سلامة ونظافة المرافق الصحية مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالة اشتباه على الفور والتأكيد على دور العيادات المدرسية وتجهيزها بالكامل.

وبين أنه تم توجيه الادارات المدرسية لتفعيل دور فريق إدارة الأزمات وتحديد خطوط ساخنة مباشرة للتواصل مع المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة ومنع التجمعات في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والجهات التابعة لها.

ولفت الى أنه تم تحديد صالة المراجعين لاستقبال الجمهور مبينا انه تم توفير وسائل الوقاية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وبالجهات التابعة لها.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر أمس تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة أسبوعين اعتبارا من 1 مارس المقبل وذلك ضمن خطة الطوارئ الصحية المتبعة والإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)