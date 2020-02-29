فرنسا: سجلنا 6 إصابات بفيروس كورونا بين مسافرين عائدين من مصر

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران إن إجمالي إصابات فيروس كورونا المؤكدة في بلاده ارتفع إلى 57 حالة.

وأضاف فيران، على هامش زيارته مقاطعة كريبي أون فالو شمالي غرب فرنسا، أنه تم تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس، الجمعة، بعد أن كان إجمالي الإصابات، يوم الخميس، 38.

وحدد وزير الصحة الفرنسي ست حالات مُسجلة في مدينة آنسي (جنوب شرق البلاد)، تتعلق “بمسافرين عائدين من رحلات مُنظمة إلى مصر”، بحسب ما أورده موقع تليفزيون “فرانس تي في انفو” الفرنسي.

كان أوليفيه فيران قد قال، الخميس، إن هناك حالتي إصابة بفيروس كورونا عادتا مؤخرًا من رحلة إلى مصر. بينما أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم أمس، شفاء أول إصابة اُكتشفت في يناير كانون الثاني الماضي، مؤكدة خلو البلاد من الفيروس.

وخلال زيارته الأخيرة، رأى فيران أن الوباء انتقل إلى “مرحلة ثانية… ينتشر الفيروس على أراضينا وعلينا كبح انتشاره”.

وقال فيران إن المرحلة الثانية تعني “أن الفيروس ينتشر الآن في البلاد، على عكس المرحلة الأولى التي تحدد وصوله فقط.

وأوصى فيران “بتفادي المصافحة” في هذه المرحلة، مُضيفًا أن ارتداء قناع لا طائل منه بالنسبة للأشخاص غير المرضى.