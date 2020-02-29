أعلنت مؤسسة (عبدالعزيز سعود البابطين) الثقافية عن تأجيل إقامة مهرجان ربيع الشعر العربي في موسمه ال13 الذي دأبت المؤسسة على إحيائه في شهر مارس من كل عام. وقال الأمين العام للمؤسسة عبدالرحمن البابطين في بيان صحفي اليوم السبت إن هذا التأجيل يأتي نتيجة للظروف الصحية التي يمر بها العالم حيث جرت العادة أن يشارك في هذا المهرجان مشاركون من داخل دولة الكويت وخارجها مبينا إنه لم يتم تحديد الموعد المقبل للمهرجان بعد.

وكان من المقرر أن يقام مهرجان ربيع الشعر العربي هذا العام أواخر شهر مارس المقبل احتفاء بإصدار المؤسسة لمعجمها الجديد الذي جاء بعنوان (معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات) كما كان من المقرر أن يتم الاحتفاء بالشاعرين ابن سناء الملك وابن مليك الحموي.