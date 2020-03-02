معلومات هامة عن كورونا.. كم يعيش على اليدين؟!

يبدو أن المعلومات التفصيلية حول كورونا لم تكتمل بشكال نهائي بعد. فهذا الفيروس الذي روع العالم منذ بدء ظهوره في ديسمبر في احدى المدن الصينية، وانتشاره لاحقاً ليطال العديد من البلدان حول العالم حصد حتى الآن 3 آلاف شخصاً.

لكن يبدو أن بعض المعلومات الشائعة عنه بين الناس غير دقيقة.

فقد أوردت منظمة اليونيسف على صفحتها بالعربية ضمن مقال ارشادي حول كيفية توجيه الأطفال لتفادي نقل العدوى، أن هذا الفيروس المستجد لا يستقر في الهواء بل على الأرض، فهو لذا لا ينتقل بواسطة الجو، كما أنه لا يعيش سوى دقائق على اليدين.

كما لفتت إلى أنه عند سقوطه على سطح معدني فإنه يعيش 12 ساعة فقط لذا فإن غسل اليدين بالصابون والماء بشكل جيد يفي بالغرض.

أما إذا سقط على الأقمشة فيبقى 9 ساعات لذا غسل الملابس او تعريضها للشمس لمدة ساعتين كاف لقتله.

وعلى اليدين يعيش كورونا فقط لمدة 10 دقائق، لذا وضع المعقم الكحولي في الجيب كاف للوقاية