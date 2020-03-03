تشهد 14 ولاية امريكية اليوم الثلاثاء انتخابات حاسمة في ما يعرف ب”الثلاثاء الكبير” والتي يشارك فيها خمسة مرشحين من الحزب الديمقراطي لمنافسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.

والمرشحون الديمقراطيون الخمسة هم نائب الرئيس الامريكي السابق جو بايدن وعمدة مدينة نيويورك مايك بلومبيرغ والنائبة في الحزب الديمقراطي تولسي غابارد وعضوا مجلس الشيوخ الامريكي بيرني ساندرز واليزابيث وارين.

ويعد هذا اليوم مهما للمرشحين لأنه مؤشر قوي للمرشح الارجح اذ سيحظون بفرصة لنيل ثقة 1357 مندوبا من بين ال1991 مندوبا الذين يحتاجون لاصواتهم للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.

ويتألف مؤتمر الحزب الديمقراطي من مندوبين يتم انتخابهم في الانتخابات التمهيدية عن كل ولاية امريكية ويختلف عددهم من ولاية الى اخرى وفق عدد سكان الولاية.

وتضم ولايتا كاليفورنيا 415 مندوبا وتكساس 228 مندوبا وهم اكبر عدد من المندوبين بكل الولايات الامريكية.

وحتى اللحظة حصل ساندرز على اصوات 60 مندوبا فيما حصل بايدين على اصوات 54 مندوبا.

ووفقا لاستطلاع للرأي اجرته شركة (مورنينغ كونسلت) العالمية فإن ساندرز يتصدر المرشحين الديمقراطيين بحصوله على نسبة 29 في المئة من المؤيدين فيما حصل بايدن على نسبة 26 في المئة يليهما بلومبيرغ بنسبة 17 في المئة ثم وارين بنسبة 11 في المئة.

وأظهر استطلاع الرأي ان ساندرز يحظى بتأييد نسبة 33 من اصوات الناخبين في الولايات ال14 التي تشهد انتخابات “الثلاثاء الكبير” في وقت لاحق من اليوم فيما يحظى بايدن بنسبة 24 في المئة.