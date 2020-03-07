أعلن معهد الدراسات الطبية الألماني (روبرت كوخ) اليوم السبت ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) في ألمانيا إلى 684 حالة.

وذكرت المعهد المعني برصد حالات الإصابة بالوباء في بيان ان السلطات المختصة اكتشفت اليوم 45 حالة جديدة في ولاية (شمال الراين وستفاليا) التي سجلت لغاية الان اكبر حصيلة للمصابين مقارنة ب15 ولاية المانية أخرى.

وأضاف ان حالات الإصابة في ألمانيا تتركز في ثلاث ولايات هي الولاية المذكورة الواقعة في غرب البلاد وولايتا (بافاريا) في الجنوب الشرقي و(بادن فورتمبورغ) في الجنوب الغربي.

يشار الى ان معهد (روبرت كوخ) في العاصمة برلين هو اعلى سلطة ادارية في ألمانيا فيما يتعلق ببحوث الأمراض المعدية ويستمد معلوماته من وزارتي الصحة والداخلية الألمانيتين.