قالت وزارة الصحة الكويتية إنه جرى تحويل كل المراجعين من الوافدين لاستكمال اجراءاتهم الوقائية المتعلقة بالسفر إلى مركز (صبحان) الصحي. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت أنه بالإشارة إلى بعض الإستفسارات المتداولة حول متابعة بعض الأخوة من الوافدين لبعض الإجراءات الوقائية والمتعلقة بالسفر في مركز (الرابية) الصحي ومركز (متعب عبيد الشلاحي) الصحي بمنطقة إشبيلية فإنه جرى تحويلهم إلى مركز (صبحان) الصحي.

وأضافت أنه تم تدعيم المركز بالكوادر الصحية والإدارية لاستيعاب أعداد المراجعين وتقديم الخدمة وفق الجودة المطلوبة مؤكدة حرصها على تطبيق كل الخطوات في ظل الجهود المشتركة لاحتواء مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).