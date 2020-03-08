أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل انشاء صندوق مالي بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (نحو 33 مليون دولار أمريكي) تموله البنوك الكويتية لدعم المساعي الحكومية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال الهاشل في تصريح صحفي اليوم الاحد إن انشاء الصندوق جاء انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية نحو المساهمة في مواجهة الطوارئ الصحية ودعما لما تقوم به الجهات الحكومية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في ظل الانتشار المتزايد للفيروس على المستوى العالمي.

وأضاف أن الصندوق يأتي في إطار الحرص على قيام القطاع المصرفي بالكويت بمسؤولياته الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية واستكمالا لجهود سابقة قاد فيها (المركزي) الجهات الخاضعة لرقابته للقيام بكل ما من شأنه المساهمة في تعزيز الحماية واتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية.

ولفت إلى أن “الصندوق وضع تحت تصرف مجلس الوزراء للصرف على الاحتياجات العاجلة والضرورية التي تقتضيها الإجراءات الحكومية المتعددة في مواجهة انتشار الفيروس”.

واعرب الهاشل عن شكره للبنوك الكويتية لاستجابتها السريعة لدعوة (المركزي) ومساهماتها في هذا الصندوق إلى جانب تطبيقها التام لتعليماته المتعلقة بالإجراءات الوقائية لحماية عملاء البنوك والعاملين في القطاع المصرفي.