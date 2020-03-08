“الصحة”: حجر منزلي على القادمين من 21 دولة

قررت وزارة الصحة تطبيق الحجر المنزلي على القادمين 21 دولة هي اليابان وسنغافورة وتايلند وألمانيا وفرنسا وأسبانيا وبنغلاديش والهند والفلبين وسريلانكا ومصر وسورية ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وسويسرا والمملكة المتحدة وبلجيكا والسويد ومملكة النرويج وجمهورية أذربيجان.

وبهذه الخطوة تزيد وزارة الصحة عدد الدول التي يجب على القادمين منها الالتزام بالحجر المنزلي 14 دولة، بعدما كان عدد الدول 7 فقط قبل يوم أمس.

ووفقاً لتعميم إداري أصدره وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا أمس، إلى مدراء المناطق الصحية والمستشفيات ومديري الإدارات، فقد تقرر تطبيق الحجر الصحي المؤسسي «الصحي» على 6 دول هي الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران والعراق، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية على القادمين من الدول وفي ضوء تطورات الوضع الوبائي الإقليمي والعالمي الخاص بانتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد التعميم الإداري الذي حمل الرقم 24 لسنة 2020 أن التحديث قائم ومستمر وفقاً للمستجدات وتطورات الوضع الصحي والوبائي الإقليمي والعالمي واللوائح الصحية الدولية.