الصحة العالمية: شفاء 70% من المصابين بكورونا في الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن خطر الوباء جراء فيروس كورونا بات “حقيقيًا جدًا” لكن السيطرة عليه ما زالت ممكنة.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن 70% من المصابين بفيروس كورونا في الصين تماثلوا للشفاء.

ودعا “أدهانوم” الدول التي تشهد انتشار كورونا إلى وقف المدارس وتعليق الجامعات، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي للمنظمة

هو وقف انتشار الفيروس.

وأكد أن هناك دولًا لا تعلن عن إصابات كورونا على أراضيها حتى الآن.

وحتى اليوم الإثنين، وصلت حالات الوفاة جراء كورونا إلى 3890 حالة وأكثر من 111 ألف مصاب في 104 دول تعافى منهم 62 ألفا.