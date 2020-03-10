أعلنت قطر اليوم الثلاثاء عن تسجيل ست حالات اصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع عدد الاصابات الى 24 حالة.

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان ان الحالات تعود لوافدين من المجموعة السابقة التي تم الاعلان عنها في اليومين السابقين ليصل بذلك عدد حالات الاصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد الى 24 حالة.

واوضح البيان انه ‎تم إدخال المرضى إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وتم فحص جميع المخالطين للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم.

وكانت وزارة الصحة القطرية ذكرت في اليومين السابقين تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر لوافدين حيث تم إخضاع كل من كان يشارك المرضى في السكن للحجر الصحي بما في ذلك فحص كل الاشخاص الذين اختلطوا بهم للتأكد من صحتهم وعدم انتقال العدوى لهم.