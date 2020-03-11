أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بوزارة الصحة المهندس عبدالعزيز الطشة ان العمل جار لاستكمال تجهيز مركز جديد لفحص الوافدين في أرض المعارض في مشرف يضم طاقما طبيا متخصصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

واضاف الطشة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)اليوم الاربعاء خلال تفقده المركز برفقة الوكيلين المساعدين للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي وشؤون خدمة المواطن الدكتور فلاح العازمي إن المركز الجديد سوف يقوم باستقبال المراجعين بشكل يومي بعد اكتمال التجهيز.

ومن جانبه اشار الدكتور العازمي في تصريح مماثل ل(كونا) الى تفعيل الخط الساخن 151 على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين عن الفيروس.

واكد ان الوزارة حريصة على العمل الحثيث من أجل تقديم تقديم جميع الارشادات والنصائح الطبية اللازمة بالتعاون مع الاطباء والمختصين بهذا المجال.