الصين تعلن انتهاء ذروة تفشي مرض كوفيد-19

قال متحدث باسم الحكومة، اليوم الخميس(12 مارس)، إن ذروة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19” في الصين انتهت.

فقد صرح مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي في بكين، بأن حالات الإصابة الجديدة تواصل الإنخفاض والوضع الشامل للمرض يبقى عند مستوى منخفض.

وأضاف مي إن عدد الحالات الجديدة في ووهان، مركز تفشي المرض في مقاطعة هوبي بوسط الصين، انخفض إلى رقم أحادي، حيث تم تسجيل ثماني حالات فقط يوم الأربعاء. ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة في مدن أخرى في هوبي لمدة أسبوع على التوالي.

وتم تسجيل سبع حالات جديدة فقط في البر الرئيسي الصيني خارج هوبي، منهم ست حالات لقادمين من الخارج.

قال مي إنه يجب إعطاء الأولوية القصوى لعلاج المرضى وتعهد بعدم التراخي في جهود الوقاية من المرض والسيطرة عليه.

حدث هذا التطور، مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي كوفيد-19 يمكن أن يوصف بالـ”وباء”، حيث إنه انتشر بشكل متزايد في أنحاء العالم.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي في جنيف أمس الأربعاء، إن هناك الآن ما يزيد على 118 ألف حالة إصابة مؤكدة في 114 دولة ومنطقة وقضى 4291 شخصا نحبهم، مشيرا إلى أن عدد حالات الإصابة والوفاة والدول المتأثرة بالمرض، من الممكن أن يرتفع خلال الأيام والأسابيع القادمة