أنهت بورصة الكويت أولى جلسات تعاملات الأسبوع اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر268 نقطة ليبلغ مستوى 06ر4636 نقطة بنسبة تراجع بلغت 4ر5 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر156 مليون سهم تمت عبر 8859 صفقة بقيمة نقدية بلغت 4ر38 مليون دينار (نحو 5ر130 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 03ر123 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4111 نقطة بنسبة تراجع بلغت 9ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر61 مليون سهم تمت عبر 2550 صفقة بقيمة نقدية بلغت 6ر3 مليون دينار (نحو 2ر12 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر341 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4904 نقطة بنسبة تراجع بلغت 5ر6 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر94 مليون سهم تمت عبر 6309 صفقات بقيمة نقدية بلغت 8ر34 مليون دينار (نحو 3ر118 مليون دولار).

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 1ر185 نقطة ليبلغ مستوى 06ر4057 نقطة بنسبة تراجع بلغت 3ر4 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر53 مليون سهم تمت عبر 2186 صفقة بقيمة نقدية 2ر3 مليون دينار (نحو 8ر10 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (كويت ت) و(تحصيلات) و(وربة ت) و(استهلاكية) أما شركات (اهلي متحد) و(المستثمرون) و(خليج ب) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (سكب ك) و(الجزيرة) و(صناعات) و(بوبيان ب) الأكثر انخفاضا.

وشهدت الجلسة إعلان الشركة الوطنية العقارية تحقيقها أرباحا عن عام 2019 بلغت نحو 43ر11 مليون دينار (نحو 20ر37 مليون دولار) مقارنة مع 81ر10 مليون دينار (نحو 17ر35 مليون دولار) عام 2018 بنسبة 7ر5 في المئة.

وبلغت ربحية السهم 39ر8 فلس مقابل 55ر7 فلس بنسبة 1ر11 في المئة وأوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية بتوزيع 5 في المئة من رأس المال أسهم منحة بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.

كما شهدت الجلسة إعلان شركة المباني تأجيل موعد الجمعية العمومية التي كانت ستعقد غدا الاثنين وذلك إلى موعد لاحق.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الافراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.