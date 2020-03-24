افتتحت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر19 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4656 نقطة بنسبة صعود بلغت 56ر0 في المئة وذلك في تمام الساعة 05ر9 صباحا.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 07ر2 مليون سهم تمت عبر 218 صفقة بقيمة نقدية بلغت 4ر918 ألف دينار (نحو 12ر3 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر13 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4023 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 35ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 03ر1 مليون سهم تمت عبر 34 صفقة بقيمة نقدية بلغت 5ر32 ألف دينار (نحو 5ر110 ألف دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر46 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5009 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر2 مليون سهم تمت عبر 293 صفقة بقيمة نقدية بلغت 6ر1 مليون دينار (نحو 4ر5 مليون دولار).

في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر3 نقطة ليبلغ مستوى 6ر3960 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 65ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر1 مليون سهم تمت عبر 45 صفقة بقيمة نقدية 6ر47 ألف دينار (نحو 8ر161 ألف دولار).