افتتحت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر61 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4900 نقطة بنسبة صعود بلغت 5ر1 في المئة وذلك في تمام الساعة 05ر9 صباحا.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر5 مليون سهم تمت عبر 259 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر1 مليون دينار (نحو 12ر6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر7 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4091 نقطة بنسبة صعود بلغت 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر2 مليون سهم تمت عبر 86 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر108 ألف دينار (نحو 9ر369 ألف دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر114 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5318 نقطة بنسبة صعود بلغت 2ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر4 مليون سهم تمت عبر 258 صفقة بقيمة نقدية بلغت 17ر2 مليون دينار (نحو 3ر7 مليون دولار).

في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر9 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4044 نقطة بنسبة صعود بلغت 24ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر2 مليون سهم تمت عبر 78 صفقة بقيمة نقدية 3ر94 ألف دينار (نحو 6ر320 ألف دولار).