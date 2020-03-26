أعلنت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية تحقيقها 7ر42 مليون دينار كويتي (نحو 6ر138 مليون دولار أمريكي) ارباحا صافية عن العام المالي المنتهي في 2019 بارتفاع قدره 6 في المئة مقارنة بعام 2018.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة اسامة الفريح في بيان صحفي عقب اجتماع الجمعية العمومية اليوم الخميس إن مبيعات (المطاحن) بلغت 3ر430 مليون دينار (نحو 4ر1 مليار دولار) في 2019 مقابل 9ر445 مليون دينار (نحو 45ر1 مليار دولار) في 2018.

وأضاف الفريح أن تكلفة المبيعات بلغت 9ر398 مليون دينار (نحو 3ر1 مليار دولار) في 2019 مقابل 1ر413 مليون دينار (نحو 34ر1 مليار دولار) في 2018 بنسبة انخفاض بلغت 3 في المئة.

وأوضح أن صافي الأصول الثابتة بلغ 3ر43 مليون دينار (نحو 2ر141 مليون دولار) مقابل 6ر40 (نحو 7ر131 مليون دولار) في 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 7 في المئة في حين بلغت حقوق المساهمين نحو 88ر449 مليون دينار (نحو 4ر1 مليار دولار) مقابل نحو 2ر413 مليون دينار (نحو 3ر1 مليار دولار) في 2018 بزيادة بلغت 9 في المئة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد أن (المطاحن) مستمرة في ريادتها باعتبارها إحدى أهم الشركات في صناعة المواد الغذائية في البلاد مؤكدا أنها تطمح في رفع كفاءة الأداء التشغيلي والإنتاج.

وقال الزايد إن الشركة تتطلع لوصول منتجاتها إلى العالمية عبر الاستمرار في تقديم منتجات متنوعة ذات جودة عالية حسب متطلبات معايير ومقاييس الجودة العالمية.

وذكر أنه تم تركيب خط إنتاج جديد في مخبز الشويخ بطاقة إنتاجية بلغت 14 ألف خبزة بالساعة وزيادة الطاقة الإنتاجية لخط انتاج (خبز الرقاق) بنحو 16 في المئة إضافة الى تطوير خط انتاج (التوست) في مخبز صبحان لزيادة الطاقة الانتاجية بنسبة 20 في المئة.

وأوضح أن الشركة حرصت على تثبيت اسعار بيع الاعلاف قدر المستطاع على الرغم من الارتفاع العالمي في اسعار الشعير والذرة مشيرا الى زيادة صادراتها من منتجعات المصانع بنسبة 14 في المئة.

ولفت إلى حصول الشركة على شهادة (حلال) لجميع منتجات الشركة التي تتيح لها التصدير للاسواق الأوروبية واستهداف الجاليات الإسلامية كما اجتازت المرحلة الاولى من مشروع الحصول على شهادة سلامة الاغذية العالمية ( بي ار سي) التي تتيح للشركة التعامل مع الاسواق العالمية.

في سياق متصل قال تقرير مجلس ادارة الشركة عن عام 2019 ان (المطاحن) ماضية في تطوير معداتها واجهزتها وفق افضل معايير التكنولوجيا فضلا عن تطوير مصنع المعكرونة عبر اضافة خط إنتاج معكرونة قصيرة ووحدات تعبئة جديدة وصوامع تخزين للمعكرونة.

واضاف ان (المطاحن) ماضية ايضا في تطوير مصنع البسكويت عبر اضافة خط إنتاج وتعبئة بسكويت الويفر واضافة وحدة تغطيس الشوكولاتة وبناء ورشة صيانة لسيارات الشركة على أرض جليب الشيوخ اضافة الى تشييد مخبز جديد في منطقة صبحان لانتاج الخبز الاوروبي.

واوضح أن الشركة تعمل على تشييد مخبز جديد في منطقة فهد الأحمد ومخبز جديد في منطقة سعد العبدالله وبناء صوامع غلال لزيادة الطاقة التخزينية من القمح والشعير والذرة كما تنوي تشييد مجمع ورش مركزية لتطوير المخازن العامة وهايبر ماركت على موقع أرض شبرة الخضار.

وأسست شركة المطاحن عام 1961 وبدات نشاطها الصناعي عام 1965 واندمجت عام 1986 مع شركة المخابز الكويتية ليصبح اسمها بعد ذلك (شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية).