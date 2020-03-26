سجلت ايطاليا اليوم الخميس 662 حالة وفاة و4492 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الأخيرة ليتخطي اجمالي الاصابات التي سجلت حتى الآن 80 ألفا.

وأعلن نائب رئيس هيئة الحماية المدنية في المؤتمر الصحفي اليومي ان اجمالي عدد المصابين بعدوى الفيروس في الوقت الحالي بلغت 62013 حالة يخضع 3612 مصابا منهم للعلاج في وحدات العناية المركزة ويرقد 24753 مصابا تحت الرعاية بمختلف المستشفيات والباقين بدون أعراض تحت الحجر المنزلي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن اجمالي عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بالاصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع كذلك الى 8165 حالة وفاة.

وفي المقابل ذكر أن أعداد الذين تماثلوا للشفا التام ارتفعت بدورها منذ الأمس بمقدار 999 متعافيا ليبلغ مجموعهم الى 10361 متعافيا من كل حالات العدوى التي سجلت في ايطاليا منذ بداية الوباء التي بلغت اليوم 80539 شخصا.